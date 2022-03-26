美加強施壓華　逼改扭曲市場貿易習慣

英國傳媒周五（25日）刊出美國貿易代表戴琪的訪問，她直指美國對華不能再「坐以待斃」，要更積極地對北京施壓以改變中方的扭曲市場貿易習慣。知情官員透露，美國下一步可能對華及起新一輪貿易調查，這或導致美國再對中國開徵新關稅，甚至禁運。

戴琪指美國正準備新的對華貿易政策，但無交代詳情，僅指華府需要新及更有效工具捍衞自身經濟利益，更好地與中國競爭。她明言美國不會停止迫使及挑戰中國，要北京改革和改變，而美方不能坐等中方做決定，要翻開劇本新一頁。她承認處理對華貿易有挫敗感，而華盛頓過去一年與其他國家解決的長期爭端，正正是為了關注中國構成的更大威脅。

一位美國官員表示，戴琪於去年11月恢復由特朗普政府發起的與歐盟和日本三邊對話，尋求對中國的工業補貼和其他非市場政策及做法採取聯合措施，希望獲得世界貿易組織支持。她還以對中國在新疆地區涉強迫勞動的擔憂為由，制訂美國貿易代表辦公室關於該事務的首個貿易戰略。

對於西方國家近日因烏克蘭戰事制裁俄羅斯，外界認為這可成為未來對華行動的參考。戴琪則覺得一刀切的方法行不通，因為中俄是兩個不同國家及經濟體，兩種不同的情況，「真把她們混為一談的話，後果自負」。