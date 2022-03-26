歐美制裁俄　華研究措施避犯禁

俄羅斯因入侵烏克蘭而受歐美國家制裁，美國傳媒周五（25日）指中國官員和企業加緊研究如何遵守美國對俄制裁，整體而言美國官員認為幾乎無證據顯示中方規避制裁措施。

多名知情人士透露，中國駐華盛頓外交官已諮詢美方官員制裁詳情，美方對此感鼓舞，同時憂慮北京只是尋求制裁漏洞以援助俄羅斯，而華府暫無計劃對俄實施伊朗式的二級制裁。制裁伊朗措施下，美國對與伊朗人或實體做生意的外國公司實施金融制裁，即為二級制裁。

在中國，貿易律師及風險諮詢師指中國客戶對遵守美歐制裁的查詢增加，問題包括對俄出口依賴美國技術的貨物、用美元結算的對俄出口交易、與俄有關的公司應否繼續首次公開招股等，大部分華企已有措施避免觸犯制裁令，例如調整內部採購項目、更換供應商或終止合約。

報道指，至少兩間中國最大規模的國營銀行在俄羅斯侵烏後，已立即限制採購俄貨的資金，其中一間是工商銀行。該行亦已暫停與俄羅斯及烏克蘭的高風險客戶做生意，銀行未回應事件。

美國財長耶倫周五表示，目前就俄烏問題制裁中國是不必要及不合適。她強調華府非常關注北京有否對俄提供武器或試圖逃避對俄金融系統和央行的制裁措施，現時未見到相關行徑，中方需明白眼前的複雜景況。