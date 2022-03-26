非重點區域今起抗原自檢　防控專家拒封城

上海市周六（26日）通報新增38宗本土新冠確診及2,231宗本土無症狀感染，同日起對重點區域實施全域嚴格封控管理，嚴格落實人員居家隔離或待在單位不外出，開展1次核酸檢測，未有結果前持續管控區內人員；非重點區域則開展抗原自檢。疫情防控領導小組專家組成員吳凡直指，上海不能封城，否則勢影響全國甚至全球經濟。

市疫情防控領導小組專家組成員吳凡指，非重點區域採用核酸檢測及抗原自我檢測組合，自我檢測特點是快捷，確診後再做核酸覆檢，若非重點區域篩出較多確診，相關區域需動態調整，研判是否需列成重點區域管控和篩查。吳凡指，由於病毒傳播快，加上對上海市市況判斷，市政府正探索「重點區域+非重點區域，核酸檢測+抗原自檢」的篩查方式。

吳凡續指留意到有人建議直接封城，但做法不可行，因為上海不僅是上海人民自己的上海，還在全國經濟社會發展承載發揮重要功能，對全球經濟都有影響。她舉例若上海停擺，東海會有很多漂在海上的國際貨輪，影響內地和全球經濟，希望上海市民要有大局觀，以最快速度實現城市的動態清零。

上海市近日有商販哄抬物價，市場監管局副局長彭文皓承諾妥善回應社會關切，嚴厲打擊哄抬價格等違法行為，切實維護好市場價格秩序。