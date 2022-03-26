市醫療系統不堪負荷　恐清零無望

上海市被指在病毒清零和共存上搖擺不定，不少市民周六（26日）投訴，感染者遲遲未獲安排檢測和隔離，導致疫情繼續擴散。有上海市前線醫護人員直言當地醫療負荷已經飽和，上級卻一直拒絕封城和設立高風險地區，清零目標名存實亡。

在患者最多的浦東新區，有近百名感染市民在上海君愛康復醫院內「打地鋪」，每人僅得一塊紙皮伴以入睡，醫院亦未安排任何醫生或提供藥物，有人症狀加重。在同區的北蔡鎮，有大廈10天前出現確診者，至今仍未獲接走隔離，整幢大廈期間僅兩次核酸檢測，居民直言「我簡直不敢相信這是上海」。

在嘉定區體育場方艙醫院，全場只有一名執業醫生。方艙原宣稱僅接收無症狀患者，後來容納長期病患長者、10個月大的嬰兒。有入住患者周五（25日）嚴重咳嗽，僅獲處方兩包連花清瘟顆粒。在同區的交通大學附屬瑞金醫院北院，多名患者被迫在走廊的行軍床休息，各人之間無任何屏障，要20人共用廁所浴室。

不少市民歸咎於疫情源頭華亭賓館。上海公布的病毒溯源結果顯示，肇事隔離酒店因管理疏漏，令境外輸入患者的病毒污染賓館，繼而引發本土感染。業內人士指出，華亭賓館使用中央冷氣循環系統，各通風口使用相同管道，才導致病毒交叉感染。市民直指，華亭賓館明顯不具備作為隔離酒店的資格，卻獲批成為指定隔離設施，背後官員應當問責。