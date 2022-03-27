東航空難墜況存疑　村民證非垂直撼地

東航MU5735航班空難肇因未明，連墜毀情況亦有變數。廣西自治區梧州市藤縣埌南鎮雙底村周村的6名村民，上周五（25日）分別指證客機當時並非坊間所指垂直撼地。最初上載「客機墜況」片段的北辰礦業後來亦指，不敢確定垂直撼地的是否肇事東航客機。

周村村民陳麗（化名）憶述，她上周一（21日）下午站在家門前，突然聽到天上傳出「轟隆隆」聲響，抬頭看見一架飛機低空掠過，「搖搖晃晃向前向下斜着飛過去；頂多5秒鐘就聽到山那邊砰的一聲巨響」。村民黃曉芳（化名）亦指，當時客機飛得很低、左搖右擺，而且冒出白煙。

村民黃光明（化名）表示，他目睹飛機「橫着飛過來，快到莫埌村的山頭，然後掉下去。飛機左右搖擺，但不是在打轉轉，也冒了一些白煙」。他記得前後共聽到3次巨響，其中兩次來自空中、一次是墜毀一刻。同村小學生黃英（化名）亦提到，當時飛機從礦山方向飛近，聲音仿似打雷，而且機尾冒煙。

另外兩名匿名成年男子村民則稱，他最初發現天上傳來異響時，飛機距離墜毀點仍有近兩公里。他一度以為飛機會在周村墜毀，但最終卻再「飄過」一公里多，在莫埌村墜毀並冒出濃濃黑煙。他更引述其他目擊者指，飛機掠過北辰礦業的礦山時曾向上爬升。

不過上述6名村民均表示，直至上周五（25日）下午，仍未有政府調查組成員與他們接觸。