多校備課教俄烏局勢　新聞稿其後刪除

浙江、陝西、山東等多省各級學校，早前舉辦有關烏克蘭局勢的集體備課活動，幫助思想政治課教師正確教學。當中有簡報宣稱，烏克蘭政治腐敗，俄羅斯飽受欺凌，美國政府是俄烏悲劇的始作俑者；引起討論。不過，多間學校上周六（26日）刪除相關新聞稿。

網傳簡報顯示，備課材料認為烏克蘭政治腐敗，黨派林立，經濟凋敝，民族分裂；當地政府軍和納粹份子過去8年殺害1.4萬名烏東俄羅斯人，並出現仇俄傾向，着手生產大規模殺傷力武器。同時，北約5次東擴壓縮俄戰略空間，美國不斷向烏輸送武器，激化俄烏矛盾，離間俄歐等；才是俄羅斯出兵烏克蘭的主因。

浙江省溫州大學的新聞稿則提到，該省內的網上集體備課活動由省屬「全國高校思政課手拉手集體備課中心」籌辦，旨在為思想政治課教師准確把握「烏克蘭局勢」的原則立場和相關「口徑」，研討引導學生思想的方法。

另外，陝西省亦有類似備課活動。陝西師範大學馬克思主義學院副院長劉力波活動上提到，要向學生主動灌輸符合主流意識形態、符合國家大政方針的思想，並稱「中小學生一旦被帶偏，再要掰回來就不容易了」。