內地昨增5550宗本土新冠　天津今全民核酸檢測

內地周日（27日）通報新增5,550宗本土病例，分別是1,217宗本土確診和4,333宗無症狀感染，無新增死亡病例。天津市周日進行全民核酸檢測，市民若未在24小時內檢測，「健康碼」會調整為「橙碼」。

國家衞健委表示，內地前一日增加1,254宗確診病例，1,217宗是本土感染，37宗境外輸入。本土確診分別為吉林1,071宗，上海47宗，遼寧28宗，天津16宗，河南14宗，河北10宗，黑龍江8宗，山東5宗，湖南4宗，安徽、江西、廣東、甘肅各2宗，北京、江蘇、浙江、福建、雲南和陝西各1宗。

內地另多4,448宗無症狀感染，其中115宗屬境外輸入。上海通報2,631宗本土無症狀感染佔最多，其次為吉林1,007宗，其餘分布於福建、河北、遼寧、山東、天津、江蘇、安徽、甘肅、雲南、江西、廣西、河南、廣東、陝西、浙江、黑龍江、內蒙古和重慶。內地至今累積確診143,240宗，其中4,638人死亡。

天津市周日早上6時開始，居民根據各區安排到指定地點做核酸檢測，目標在24小時內完成全市採樣和檢測。若民眾的檢測結果為無受感染，健康碼轉為「綠碼」，全市各級機關、各類企事業單位需支持和保障群眾參加核酸檢測。按規定，持「橙碼」的市民非必要不外出，需前往就近核酸檢測點檢測，結果為無確診健康碼就會自動轉為「綠碼」。

外媒早前指中國的動態清零政策會阻斷全球供應鏈，內地官媒上周六（26日）發表評論文章，認為中國積極抗疫是穩定供應鏈，而非擾亂。若無動態清零，萬里之外美國沃爾瑪或英國樂購超市物價或許會更高。若不積極防疫，工廠無法迅速復工復產，全球供應鏈難以承受壓力。