台增203宗確診　本土病例創今年單日新高

台灣周日（27日）新增203宗確診病例，分別為83宗本土感染和120宗境外輸入，無新增死亡病例，其中本土病例創今年新高。行政院長蘇貞昌表示，針對特種行業與相關行業場所的防疫措施，符合資格從業人員必須施打第三針，而進入場所顧客必須提供接種3劑疫苗證明。

指揮中心表示，新增的本土病例分別為69男14女，年齡介於未滿5歲至80多歲。其中桃園市觀音區大潭電廠擴建工程有多名外勞確診，大多同住新竹縣宿舍，平日多乘搭公共交通工具來往兩地。新竹縣衞生局為工廠內71人檢測，其中52人確診。

基隆小吃店衍生警察群聚擴大，指揮中心表示，周日已新增19人確診，患者包括警察、小吃店從業人員、顧客、顧客家屬、顧客家屬同校接觸者。當局發現，基隆警察受感染的患者多數曾到「銀河小吃店」用餐，該群組累計27人染疫，基隆警局4間分局受感染。

另新北市樹林科技廠群聚感染再增1人確診，為廠內外勞的女友，該名新增患者早前已被列為家居隔離者。市衞生局持續為科技廠員工擴大採檢，上周六（26日）新增病例中有2名大學生，涉事大學預防性停課10日。

台疫情持續擴大，台中市為鼓勵長者接種疫苗，市長盧秀燕周日宣布，當地戶籍的65歲以上長者或原住民55歲以上長者可獲1000元新台幣（約276港元）。