網購「鸚鵡盲盒」　內含國家重點保護動物

廣東省深圳市一名男子胡某陸，早前曾於網上購買「鸚鵡盲盒」獲得1隻國家二級保護動物綠頰錐尾鸚鵡，案件近日經該市龍崗區人民法院審理，胡終被判處有期徒刑7個月，緩刑10個月，並令其繳交罰款5,000元（人民幣，下同，約6,150港元）。

據內媒周日（27日）報道，胡某陸自2019年6月份便開始與賣家接觸，在添加對方微信後達成了野生動物交易。在同年6月至11月間，他先後非法購入數隻野生動物，其中包括以約850元（約1,040港元）購買1隻蘇卡達陸龜、約550元（約670港元）購入1隻綠鬣蜥以及1088元（約1,340港元）購買1隻豹紋陸龜，並經賣家利用寄速遞的形式獲得。

隨後，胡在去年3月至4月間，以購買「寵物盲盒」方式花了388元（約470港元）購得上述鸚鵡，經司法鑑定，證實豹紋陸龜、綠鬣蜥以及綠頰錐尾鸚鵡均已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》，且獲核准為國家二級保護動物。法院審理時表示，胡無視法律，其行為已觸犯《刑法》的規定，構成危害珍貴及瀕危野生動物罪。惟考慮到胡事後如實供述其罪行，且為初犯及偶犯，法院最後作出上述判決。

據了解，由於「鸚鵡盲盒」的受眾範圍較小且涉及違法犯罪，故其銷售及購買渠道會較隱蔽，不少涉及買賣鸚鵡的相關刑事案件中，買賣雙方均是經鸚鵡愛好者微信群中相識，並進行交易。有專家表示，儘管「寵物盲盒」並無法律嚴明規定禁止，但依郵政法的規定指禁止速遞及郵件內夾帶活的動物，同時若動物不符合動物檢疫法要求，亦有可能構成犯罪並需被處以行政處罰。