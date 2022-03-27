趁疫加價謊報原價　黑心商家罰款50萬人民幣

上海市新冠肺炎疫情防控工作正面臨關鍵時刻，市內卻有商家趁機提高食物的價格。上海高島屋百貨有限公司於上周六（26日）因涉犯價格欺詐違法行為，被該市市場監管局勒令繳付50萬元（人民幣，下同，約61.5萬港元）罰款。

據內媒周日（27日）報稱，近日有網友於網上發文表示，該公司1棵大白菜售價高達77.9元（約95港元），另1棵椰菜的售價亦需78.1元（約96港元）。當局經調查發現，汪某於前年9月起與涉事公司簽訂聯銷合同，並於其公司內設置專櫃銷售蔬菜等食物。據了解，汪先從當地農貿市場及生鮮小店等處購買普通蔬菜，經分揀及包裝後便聲稱該些蔬菜來自本地農場，並在部分蔬菜包裝上使用其專櫃的標識，打造精品蔬菜高價對外銷售。

此外，相關人員在調查期間更發現，涉事公司從上月14日起便陸續對其銷售的8項食物展開促銷活動，當時商品上標註的原價亦為虛構。故當局按《中華人民共和國價格法》的相關規定，向汪某及涉事公司發出行政處罰聽證告知書，並令汪繳交10萬元（約12.3萬港元）罰款及對該公司作出上述處罰。