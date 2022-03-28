誆稱可取得BTS門票　男子騙48少女攝裸照囚8年

台中市一名顧姓前街頭藝人，早年誆稱可幫忙取得南韓男團的演唱會門票，6年來誘騙48名少女拍攝裸照，案件一審判囚18年，二審法官認為顧男是「自首」應可減刑，改判8年6月；顧男不服再上訴，近日遭最高法院駁回，全案定讞。

判決指，顧男從2013年3月起到2019年1月間，以「愛東海」或「余庭庭」等女性身份加入南韓男團防彈少年團（BTS）及Super Junior的Facebook粉絲團，藉以與喜歡韓星的少女互動，待雙方較熟悉後，顧男又謊稱只要參加完闖關「可以帶妳去看Super Junior演唱會」、「可以到後台跟BTS見面」等語，誘騙少女們參加活動。

設下相關陷阱後，顧男利用少女對偶像的忠心、詢問被害人願不願意為他們犧牲，要求對方自拍生活照、胸部、甚至裸照等傳給他，前後有48名少女受騙，其中一名被害者甚至被要求「跳裸舞」，否則就公開她們的裸照。

檢警接獲舉報後搜索顧男住處，查獲他存在隨身碟內的上百名女性裸照，並從中清查出被害者身份。顧男出庭時否認犯行、辯稱照片是在網絡下載，但法官不採信，依違反兒童及少年性剝削防制條例判他18年刑期。

顧男提起上訴，且辯稱是因他年少時曾經遭性侵，才會做出不當行為，台中高分院委託醫院作鑑定，認為除了第一位報案的被害人外，其餘被害者的照片都是顧男主動交出，應符合「自首」減刑條件，改判他8年6月刑期。

惟顧男上訴到最高法院，遭法官駁回，法官認為，在二審時，考量顧男和少女們達成和解，他犯後態度良好，已經給予減刑了，且判決也無任何問題，故駁回上訴，維持原判決8年6月，全案定讞。