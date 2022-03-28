男子酒後嫖娼病發亡　勸飲者毋須擔責

陝西省榆林市榆陽區男子呂剛（化名）早前獲3名友人邀請參加酒局，呂剛與友人道別後，前往嫖娼，期間心臟病發作死亡。死者家屬懷疑友人存在勸酒行為，間接導致呂剛病發，須承擔責任，於是上訴法院。內媒周日（27日）報道，二審認可一審判決，被告毋須擔責，案件受理案費用由原告負擔。

事發於2019年9月15日，呂剛前往朋友鄭鑫（化名）家幫忙裝修，作為回報，鄭鑫夫婦邀請呂剛外出參加酒局。呂剛在酒局後，獨自前往一間招待所嫖妓，期間心臟病發。翌日凌晨3點39分，呂剛致電妹妹，表示希望陪同前往醫院。惟呂剛的妹妹表示有孩子去不了。直至上午11時，招待所老闆發現異常，於是報警處理，當醫護人員到場確認後，證實呂剛不治死亡。死者家屬遂前往法院，對曾與呂剛參加酒局的友人提出上訴。

死者家屬列出死者的鑑定結論通知書，指出呂剛因患有冠狀動脈粥樣硬化心臟病急性發作而猝死，生前飲酒為誘發因素。死者家屬認為，三名同桌人曾對呂剛勸酒，未盡提醒和勸阻義務；三人在呂剛醉酒後，未盡安全護送義務，所以三人應負主要責任。

三名同桌人辯稱，宴請行為不存在違法性，亦達不到法律規定死亡的過失程度，而且三人對呂剛是否患有心臟病不知情。又指出，呂剛妹妹曾拒絕救助，呂剛也有招嫖行為，屬於自身過錯導致死亡，而且喝酒時間和死亡時間相差近6小時，三人主張不應當承當賠償責任。

法院一審認為，死者作為具有完全民事行為能力的成年人，對自己身體狀況有認知、判斷和控制能力，但未能進行自我控制，導致心臟病發，所以死者呂剛應負主要責任，三名同桌人毋須承擔責任，但基於鑑定結論，認為三人應酌情分擔相應民事責任。法院判鄭鑫夫婦須賠償10,000元（人民幣，下同，約12,300港元），第三名同桌人須賠償5,000元（約6,150港元）。法院二審認可一審認定事實，於是駁回原告上訴，維持原判。法院判原告呂剛家屬須要支付案件受理費11,680（約14,366港元）。