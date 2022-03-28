東航空難成因待查　總賠償額料達10億人民幣

中國東方航空MU5735航班上周一（21日）在廣西梧州墜毀，東航已啟動理賠工作，北京周一（28日）有學者指出，今次空難賠償標準可能超過每名遇難者200萬元（人民幣，下同，約249萬港元），總賠償額或高達10億元（人民幣，下同，約12億港元）。有律師表示，若證實客機失事是機械原因，可起訴飛機製造商。

北京藍鵬律師事務所主任張起淮表示，飛行事故責任賠償需先釐清責任方，失事原因主要為天氣、機械和人為三種。調查報告出爐後，若證實是機械原因，涉及發動機等問題，遇難者家屬可控告飛機引擎製造商，若涉機械故障則可起訴飛機製造商。

首都經貿大學保險系副主任李文中預測賠償標準，包括飛機保險和人身意外傷害險在內的總賠償金額或超10億元。內媒統計往年空難每名遇難乘客的賠償金額，2010年伊春空難的涉事航空公司對遇難者人均賠償額為95萬元（約118萬港元）；2014年馬來西亞航空MH370事件每名中國乘客獲賠約150萬元（約187萬港元）；2015年台灣復興航空客機墜河，每名遇難乘客獲賠295萬元（約367萬港元）。