華智庫：美在南海加強軍事行動　增衝突風險

北京大學智庫「南海戰略態勢感知計劃」周日（27日）發表《2021年美軍南海軍事活動不完全報告》，內容顯示相較2020年，美軍去年在南海的大部分軍事行動明顯增強，令中美發生海空摩擦衝突的風險大大提升。

報告引述統計數據指，2021年美軍在南海及周邊地區累計開展演習演訓95次，實際超過百次，數量和規模都超過未爆發新冠疫情時2019年的85次，更超過受疫情影響的2020年。美軍還加強與域外國家的聯合行動，演習課目極具針對性，加強驗證包括多域戰、遠征前沿基地作戰、分布式海上作戰、對抗環境下瀕海作戰等新興作戰概念。

報告認為，目前美國對華戰略施壓焦點轉向台海，但軍事鬥爭焦點依然在南海，而台海與南海局勢實際上不可分，美軍未來在南海的軍事活動仍會加劇。智庫指出，美軍去年在南海的戰略及行動最大特點是威懾，惟過度威懾會觸發北京更堅決反制，威懾與反制、挑釁與反挑釁將成為中美海上互動重大戰略與戰術問題。

北京大學海洋戰略研究中心主任、南海戰略態勢感知計劃負責人胡波表示，以往美軍無論是穿越台海還是在南海進行「航行自由活動」，一般較為低調，但近年美軍在特殊的時間節點放大軍事活動。胡波認為，這顯示無論白宮如何表態、官員如何調整，都不會改變「中國是（美國）最大的海上競爭對手」的軍事戰略。

談到美國印太戰略，胡波認為對中國的威脅有3方面：一、美軍將致力強化在東海、南海、台海與中國的競爭；二、美國軍事力量的存在會增加，軍事活動進一步加劇；三、為遏制中國海上崛起，美方協調日本、南韓、澳洲、英國，甚至誘導東南亞國家加大在印太的軍事投入。事實上，美國印太戰略的核心，就是要維持美國在區內的海上主導地位。