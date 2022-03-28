台今增34宗本土新冠　多個感染群組擴大

台灣周一（28日）新增34宗本土新冠確診，其中2宗源頭不明，而基隆警察與小吃店群組、大潭電廠工程群組擴大。由於近日出現多宗群聚感染，台灣的行政院長蘇貞昌表示，指揮中心應妥善設置篩檢站，在短時間內調度相關部門所需的快篩試劑。

指揮中心表示，本土新症分別是15男19女，年齡介於未滿5歲至60多歲。基隆警察與小吃店群組再多12名患者；大潭電廠工程群組則多11人確診，涉及外包商、司機及司機家人，累計63人確診。此外，台東卑南家庭群組、三重業務員群組、高雄化工廠群組和中和作業員群組各新增2宗病例，樹林科技廠群組多1宗確診，另有2宗源頭不明。

台灣當日新增93宗境外輸入，患者是51男42女，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自越南、泰國、香港、英國、馬來西亞、新加坡及日本等地入境，入境時間介於本月15日至周日（27日）。

另外，政府周日（27日）要求特定娛樂場所的員工需接種3劑新冠疫苗，民眾進入時需提供接種證明。涉及的場所包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、咖啡茶室等場所。相關場所員工即日起至下月30日需每周快篩1次，無確診才能工作。