疫情中高風險地區　服務業微企個體戶減免半年租金

疫情中高風險地區承租中央企業房屋的服務業小微企業等，可減免半年租金。圖為上海有餐廳員工正整理外賣食品。（中新社圖片）

中國國務院國資委辦公廳上周三（23日）公布，對今年列為疫情中高風險地區所在縣級行政區域內，承租中央企業房屋的服務業小微企業和個體工商戶，減免當年6個月租金，其他地區則減免3個月租金。

國資委要求，普遍減免3個月租金工作要在上半年實際完成主體工作，補充減免3個月租金工作要在列為中高風險地區後2個月內完成。對轉租、分租中央企業房屋要持續加大工作力度，推動減租政策有效傳導至實際承租人。對所屬股權多元化子企業則要積極溝通協調，爭取中小股東理解支持，在規範履行內部決策程序後，對租金予以減免。如所屬子企業因落實減租政策導致資金困難，上級企業或集團公司應給予資金支持。

國資委警告，各中央企業要切實承擔主體責任，制定減租實施方案，嚴格審批流程，不符合條件的租戶不得減免，杜絕隨意減免情況。對減租政策落實不到位、違規操作造成國有資產流失的企業和有關負責人，當局將嚴肅追責。

各中央企業梳理統計2022年集團內，各級子企業自有經營用房（包括寫字樓、商舖〈攤位〉、倉庫和廠房等）減免服務業小微企業和個體工商戶租金情況後，要於每月5日前填寫統計表並報送國資委財務監管與運行評價局。