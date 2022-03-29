內地代孕黑色產業鏈　多種模式供買家選擇

內媒近日調查一條涉及代孕的「黑色產業鏈」，發現這些與代孕產業相關的機構，主要在國外的社交平台宣傳，目標人群為無法生育的夫妻、失獨家庭、單身卻想要孩子的人以及同性戀群體等。相關機構共提供6種試管及代孕模式，其中甚至可讓買家選擇嬰兒性別及血統，機構將視乎客戶需求而定價。

據內媒周一（28日）報道，代孕機構普遍集中在南方沿海城市，目前提供的試管嬰兒技術可分成2代及3代，其中3代會增加遺傳篩查（PGS）項目，從而進行選擇性及單次成功移植的概率。代孕機構工作人員表示，他們提供的6種模式承諾兩年內至少誕下一個嬰兒，期間可不限次數製造及移植胚胎，直至嬰兒成功出生為止。

工作人員續指，客戶若在此期間對任何環節有質疑，可選擇終止付款並退款，同時可當面進行血液及頭髮取樣，嬰兒出生後更可支援進行親子鑑定。買家甚至可以前往機構挑選代孕母親及供卵人士，包括其身高、體重、年齡、血型、單雙眼皮、戶籍地等均可選擇，機構會按選用的技術、有否指定嬰兒性別、血统等結算，費用大概為60萬元至80萬元（人民幣，下同，約73.6至98.1萬港元）。

有代孕機構表示，他們每年經手的代孕個案都有數十個嬰兒出生。其中一間代孕機構甚至註冊成立公司，主要業務為醫療諮詢，該機構的工作人員表示，這可讓客戶安心同時處理事情亦更方便，他們的諮詢費用是50萬元（約61.3萬港元）。

有專家表示，若經正規醫院進行取卵手術，對環境要求極高，故大部分地下代孕經常尋找非正規診所取卵，可能出現消毒不徹底、器械重覆使用、操作不規範等問題，導致供卵者及代孕母親可能面臨健康風險。此外，在嬰兒出後可能會面臨到底誰才是嬰兒真正母親等道德倫理問題。

專家表示，現時內地法律中，對有代孕需求人士並無具體處罰措施，僅對相關負責人作行政處罰、醫療機構予以警告及罰款3萬元（約3.6萬港元）以下，建議當局可完善立法，加重對代孕等違法行為的懲罰，追究所有相關人士的法律責任，同時改善收養制度，以解決部分有需要人士的需求。