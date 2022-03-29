內地昨增6886宗本土新冠　上海連續5日過千

國家衞健委周二（29日）公布，內地前一日新增6,886宗新冠病例，包括1,228宗確診和5,658宗無症狀感染，再創武漢疫情平息以來的單日新高。在這輪本土疫情最嚴重的上海，前一日再多4,477人染疫，是自從上周四（24日）以來，一連5日新增本土病例逾千宗。

上海新增本土病例分別為96宗確診和4,381宗無症狀感染，其中21人由無症狀感染者轉確診，7宗確診病例和3,824宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。中國工程院士張伯禮周一（28日）表示，上海本輪疫情特點是無症狀感染者多、比例高，原因除病毒本身，也與及時篩查、早發現有關。他提醒，雖然無症狀，但病毒仍有傳染性且隱匿性更強，因此流行病學調查工作需更加嚴格仔細。

為配合核酸篩查和區域管控工作，上海宣布自周二起至4月5日，各公墓暫停接待市民現場祭掃。各公墓將繼續提供網絡祭掃、代客祭掃、集體祭掃服務。上述期間，非封控管理區的公墓繼續提供預約落葬服務。

除了上海外，吉林省仍是另一個本土病例逾千的地區。該省前一日多1,055宗確診和812宗無症狀感染病例，其餘出現本土確診和無症狀感染病例的地區分別為山東、遼寧、廣東、天津、福建、河北、黑龍江、浙江、山西、江蘇、河南、湖南、陝西、安徽、江西、甘肅、廣西、雲南和四川。另前一日新增境外輸入確診病例65宗和無症狀感染者100宗，分別出現在四川、廣西、上海、北京、福建、廣東、雲南、山東。至今內地累計145,808宗確診，當中4,638人病亡。