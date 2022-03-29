涉受賄徇私濫權　省人大常委會前副書記遭雙開

中央紀委國家監委網站周一（28日）發布來自浙江省紀委監委的消息稱，浙江省人大常委會機關黨組前副書記馬曉暉，因嚴重違紀違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，經省紀委常委及省委常委會議研究，並經中紀委報中央批准，決定給予其開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分。

通報稱，馬曉暉與他人串供，轉移銷毀證據，組織函詢時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項；在幹部選拔任用方面為他人謀取利益；違規收受禮品禮金；違規投資入股非上市公司，利用職權為特定關係人經營活動謀取利益，搞權色、錢色交易；為私營企業主在土地收儲、用地審批、房產開發等方面謀取利益，非法收受巨額財物；徇私濫權，干預插手招商引資和市場經濟活動，大肆為特定關係人謀取利益，造成國家財政資金重大損失和惡劣社會影響。

馬曉暉除遭雙開處分外，其省第十四次黨代會代表資格亦被終止；另收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。據早前報道，馬曉暉曾在浙江多地擔任要職，他出任浙江省人大常委會機關黨組副書記前，曾任浙江省湖州市委書記。他於去年8月主動投案，接受審查調查。