聚焦中俄威脅　拜登提出7730億美元國防預算

美國國防部周一（28日）向國會提交2022年國防戰略文件，聚焦在來自中國及俄羅斯的威脅。其中把中國視為首要挑戰，亦是美國最重要的戰略競爭對手；而俄羅斯突然入侵烏克蘭後，亦已構成具體威脅。拜登政府同日為國防部，提出7,730億美元（約6萬億港元）的預算方案。

國防戰略文件提到，面對可能針對美國與其盟友的戰略攻擊及各種侵略行為，美國國防部必須保持威懾力，並在必要時準備在任何衝突中取勝，建立一支有彈性的聯合部隊。文件詳述來自中國的多區域威脅，除了中俄外，美國國防部也將面對其他持續存在的威脅，包括北韓、伊朗、極端組織等。

拜登政府新提出2023年的預算，比已通過的2022年度財政預算多約300億美元（約2,340億港元），計算通脹因素後實際增幅為1.5%，將增加核武和研發方面的支出。其中陸軍涉及1,773億美元，海軍及海軍陸戰隊2,309億美元，空軍及太空軍2,341億美元，另有1,307億美元用於國防部其他項目，各項目均比2022年度有所增加。官員強調，增加的軍費並非為了擴軍，而是令軍隊現代化以應對敵人。