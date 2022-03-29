上海推21項援企紓困措施　退稅降費減免房租

上海的本土新冠疫情持續嚴峻，影響經濟和民生。該市周二（29日）舉行新冠肺炎疫情防控新聞發布會，提出一系列紓困措施以抗擊疫情及協助企業克服困難、恢復發展，持續改善營商環境。新政策涉及6個方面，共計有21項措施，包括退稅減稅、降費讓利、房租減免、財政補貼、金融支持、援企穩崗等。

上海市人民政府辦公廳印發《上海市全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施》的通知，在支持打贏疫情防控阻擊戰方面，包括對符合條件的企業防疫和消毒殺菌支出地方財政給予補貼支持，向抗疫一線人員發放臨時性補助補貼，支持新冠病毒防控創新產品研發及產業化。在減輕各類企業負擔方面，實施大規模增值稅留抵退稅，加大減稅降費政策力度，如對小規模納稅人階段性免徵增值稅，另延長申報納稅期限，以及減免小微企業和個體工商戶房屋租金。

市政府亦加大金融支持力度，包括加強融資擔保支持，實施困難企業貼息政策，加大普惠金融支持力度，推動金融機構減費讓利和發揮保險風險保障作用。援企穩崗工作措施方面，包括延續執行階段性降低失業、工傷保險費率政策，實施培訓補貼、創業扶持、工會經費返還等穩崗擴崗政策，支持和規範發展新就業形態，由公共招聘平台為用人單位和求職者提供精準服務，高效促進人崗匹配。

與此同時支持困難行業恢復發展，包括實施餐飲等生活服務業紓困扶持措施，如引導外賣等平台下調受影響企業服務費標準；實施零售業紓困扶持措施，對應急保供、重點培育、便民生活圈建設等列入支持名單的企業；對符合條件的旅行社，旅遊服務質量保證金暫退比例由80%提高到90%，在全市範圍開展保險代替保證金試點；今年年暫停航空、鐵路運輸企業預繳增值稅，免徵渡輪、巴士、地鐵、的士等公共交通運輸服務增值稅；並研究會展業補貼政策。

在保持全市生產生活平穩有序方面，則要根據疫情變化調整防控措施，有效恢復和保持企業發展正常秩序，包括支持重點企業和配套企業恢復生產，實行「一企一策」、「一廠一案」分類差異化防疫措施，保障重大項目連續封閉施工等；同時加強抗疫物資儲備和供應保障，保障疫情期間城市有序運行。相關政策措施執行期自周一（28日）起施行，如無具體規定有效期至今年底。