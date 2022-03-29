上海封控物資緊絀　台商不吃不喝睡機場

在上海實施封控的區域，街道空無一人。

上海爆發本土新冠疫情，病例數持續高企，當地周一（28日）起以黃埔江為界，施實分區封控核酸檢測，超市生活物資被搶購一空。有台商指出，一些住宅大廈多次被封，令住戶無所適從；亦有台商徹夜睡機場，趕着離開。

由於上海封區消息來得突然，在首先實施封控的浦東部分超市及商店，周日晚湧現搶購物資的市民，期間更疑有人因爭執大打出手。台媒周二（29日）引述一名台商表示，當地物流不足、物資緊絀，周一到超市發現，蔬菜、冷凍食品已幾乎賣光，只剩即食麵。

從台灣到上海工作的陳小姐稱，在疫情不太嚴重的地區如靜安區，一些住宅大廈封了又開，之後突然再封，令住戶無所適從、焦慮不安。她戲稱，這次分區封控措施，令「黃浦江的兩岸變成兩岸關係」；更有台商形容，當地情況猶如回到1949年時。

一名周一從上海返回的台商表示，原本4月初才要回台，但聽聞狀況不對於是改機票提早返台。在浦東機場，所有免稅店、便利店已關閉，台商只好不吃不喝「徹夜睡在機場」。另由於上海等待核酸報告的人太多，航空公司曾表示看不到台商的核酸報告拒絕讓其登機，後來才允許回台補發核酸證明。