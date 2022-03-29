專家稱空難調查存3大挑戰　黑盒譯碼需時

東航空難發生超過一星期，失事客機上2個黑盒雖然已找回，但民航局專家表示，事故調查工作存在3大挑戰，會花一定時間，但無論如何都會竭盡全力查明事實，給社會和遇難者家屬一個交代。該專家指出，國際上運輸航空事故調查往往需時長達2年以上。

中國民用航空局航空安全辦公室副主任李勇周一（28日）接受電視台訪問時表示，飛機事故調查是一項非常複雜的系統工程，需從多方面分析，譬如飛機的試航維修、飛行操作、空中交通管制，以至天氣環境等，需要深入全面的分析，並抽絲剝繭，還要組織大量的實驗工作驗證調查工作人員的設想。

針對這宗事故，根據目前掌握的訊息，調查工作面臨3大挑戰。首先是飛機從巡航高度突然下降之後，沒有任何徵兆，我們的空中交通管制部門也沒有收到任何機組反饋的遇險或不正常的訊息。其次，現場撞擊猛烈，導致飛機殘骸非常瑣碎，分布較廣，對通過殘骸取證工作造成了很大困難。最後是現場處於山谷區，加上撞擊和長期浸雨，導致土地非常泥濘，也為調查員開展工作帶來困難。

他又提到，已發現的黑盒拿回到實驗室後需要做一些清潔工作，包括烘乾，甚至進行破拆，再用專用的程式在實驗室檢查，如果晶片有問題的話，可能要修復，所以現在很難估計需要多長時間才能完成譯碼工作。