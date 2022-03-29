涉受賄1991萬人民幣　前副省長文國棟判囚11年

青海省政府前黨組成員、副省長文國棟前年被通報涉嫌違紀違法，上任僅47天便受查。其受賄案周二（29日）於重慶市第一中級人民法院一審公開宣判，他受賄罪成判處11年有期徒刑，並罰款200萬元（人民幣，約245萬港元），其受賄所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，被告人文國棟於2009年至2020年，先後利用擔任中共青海省海西蒙古族藏族自治州委常委、海西州人民政府副州長、中共青海省玉樹藏族自治州委副書記、書記、中共海西州委書記及青海省柴達木循環經濟試驗區黨工委書記等職務上的便利，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物，共計折合1,991萬餘元（約2,447萬港元）。

重慶市第一中級人民法院認為，文國棟的行為構成受賄罪。鑑於他在未被宣布採取強制措施時向監察機關投案，如實交代受賄犯罪事實，構成自首；其受賄37萬餘元（約45萬港元）未遂；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節。法庭遂從輕處罰作出上述判決。