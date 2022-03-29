長春為民眾買菜難道歉　組織每天1000噸蔬菜運抵

吉林省的本土新冠疫情持續，因多地採取管控措施，令民眾買菜有困難。長春市副秘書長劉任遠周二（29日）就相關情況道歉，稱市政府已組織多渠道加大備貨力度，每天有約1,000噸「蔬菜包」直達長春，緩解分揀及配送人員不足問題。但有傳當地官員號召網民，上載「蔬菜包」照片以示物資充足，被質疑造假。

劉任遠在吉林省周二舉行的疫情防控新聞發布會上表示，由於長春市東北亞糧油、海吉星兩大蔬菜批發市場突發疫情而臨時關閉，加上全市疫情嚴峻，保供人員嚴重不足，導致市民買菜難，部分人在網上訂購後遲遲收不到。他為當局工作不到位給市民生活帶來的影響和不便，表達「深深的歉意」；指省委省政府統籌啟動聯保聯供機制，加大備貨力度，解決群眾買菜難問題。

有內地網民在微博上載一張「號召機關黨員幹部參與『曬曬我家蔬菜包』活動」的截圖，外界質疑是長春市政府發出，內容表示防控工作已進入關鍵階段，號召機關黨員幹部利用朋友圈、快手等自媒體參與上述活動，以「展現物資充足，百姓無憂的生活狀況，營造安心居家的良好氛圍」。不少網民留言批評政府造假，揶揄表面工作做得很到位。