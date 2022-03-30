得罪外送員　外賣只送至小區門口

河南省鄭州市一名女子凌楠上周三（23日）投訴，因其居住小區的保安與美團外賣送餐員出現矛盾，導致該小區長期不獲外送員將訂餐配送至家門，她每次只能到小區門口自取。凌女曾向美團客服反映問題卻無果，指這為其生活帶來許多不便。

據內媒周二（29日）報道，凌女自去年5月搬進該小區，同年6月起曾多次在美團應用程式下單訂購外賣，外送員卻屢次拒絕進入小區，指保安禁止他們進入，要她自行到小區門口取餐。甚至有外送員取餐後逾40分鐘仍未將餐點送到，要她取消訂單。凌女起初並無多想，但經歷數次同樣事情讓她不堪其擾，遂向客服方反映情況，卻被告知無法解決。

據報道，這情況源於早前有外送員進入該小區送餐期間，被保安以業主遺失物件為由，將其關進地下室，故讓一眾外送員心生不滿，並決定不再進入該小區範圍內。有外送員指，是其負責人下達此指令。

該小區的工作人員上周六（26日）受訪時稱，從未規定禁止外送員進入，僅是不可騎電單車進入，而美團外送員不願步行至小區內才出現此情況。內媒周日（27日）聯繫到美團客服，對方表示該區站點的負責人否認曾下達不允許外送員送餐進該小區的指令，並表示會開會處理問題。