物業違建樓層礙安全　住戶投訴5年未獲解決

四川省南充市順慶區一小區物業內的住戶自去年下半年起，相繼發現所住單位的客廳天花板出現裂痕，疑因頂樓住戶僭建而引起。據悉，該幢物業原只有6層高，頂層住戶卻在2017年加建成7層，其他樓層的業主曾多次向當地綜合行政執法局投訴及反映事件，卻遭諸多搪塞及延遲處理，至今仍未有實際進展。

據內媒周二（29日）報道，業主們認為涉事業主加建樓層的行為，已嚴重危害整幢物業的房屋結構及地基安全，不但帶來安全隱患，更侵害其他業主的合法權益，故陸續向相關部門反映。惟當局以找不到涉事業主，無法阻止其行為作理由，放任該業主成功加建。在業主多番致函投訴下，當局終勒令該名業主需在2018年12月30日前拆除違法建設的房屋，否則將採取強制行動。但相隔1年後，涉事業主仍未將拆除違建物，當局亦無執行後續行動。

其他業主分別在去年6月及11月分別再向相關部門舉報此事，當局於同年12月7日再度發出與上述相同的警告内容，截止期限延至同月31日，惟至今年1月13日尚未拆除涉事樓層。距業主們首次投訴已相隔5年，期間他們曾多次向局方反映及詢問，卻被其以各種理由打發。

有業主稱，涉事業主的父親曾是該市政法委的張姓主任，2017年張尚未退休前一直協助違規加建。局方對此表示，涉事單位的產權人當時是張，但後來過戶給其兒子，故整個調查過程需重新開始，並稱他們曾進行部分拆除，惟隨後再度偷建才導致僭建至今仍未拆除。這一説法被其他業主否認，並堅稱涉事業主從未進行拆除，局方亦從無採取過後續行動。