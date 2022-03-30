王毅與博雷利視像會晤　談俄烏問題與中歐關係

中國國務委員兼外長王毅以視像方式，與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利會晤，討論俄烏問題與中歐關係。

就俄烏戰事，王毅表示中方始終根據問題本身的是非曲直判斷形勢和決定政策，立場清晰，在戰爭與和平問題上，站在和平一邊；在單邊制裁與對話談判之間，站在對話一邊；在拱火澆油與降溫滅火之間，站在降溫一邊；時間將證明中國的立場是負責任和經得起歷史考驗。

博雷利則稱，歐方不尋求改變俄羅斯政治體制，不希望局勢升級，反新冷戰和陣營對抗，呼籲盡快停火止戰、開放人道主義走廊、不使用大殺傷力武器、防止規避制裁，希望中方為推動實現和平發揮重要作用。

兩人亦談到中歐關係，王毅說，中歐作為世界多極化進程的兩大力量，應該保持戰略溝通，共同應對各種全球挑戰。雙方要籌備好下階段高層交往，為合作提供戰略指引，向世界釋放積極信號。

博雷利表示，歐中關係面臨一些具體問題，但歐方仍然致力於改善提升雙邊關係，重申歐盟堅持一個中國政策，歐盟和所有成員國都不會、亦不應該偏離這個立場。歐中應該加強相互理解，展現友好和合作精神，推動下階段高層交往取得積極成果。