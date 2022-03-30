老師涉教唆幼童圍攻同學　警方介入調查

湖北省十堰市一名張姓女子上周六（26日）晚上發監控影片指控，茅箭區某幼兒園的老師教唆全班同學，圍攻並拉扯其女兒的頭髮。張女經聊天群組詢問其他家長，得知事件屬實。內媒周一（28日）曾多次嘗試聯繫該幼兒園卻無果，警方已介入調查詳細情況。

據內媒周二（29日）報道，張女的孩子妮妮（化名）在上周五（25日）放學回家後，便一直哭鬧不停且無法安撫，經詢問才得悉此事。張女遂聯繫妮妮班上其他同學的家長了解情況後，欲到幼兒園查看監控畫面受阻，她隨後報警並在警方陪同下查看當日監控畫面。當時因妮妮上課期間過於好動，故被老師強行抱起並令其到教室後方罰站，約10分鐘過後便見涉事老師用手指向妮妮，其他同學見狀奔向妮妮後開始拉扯其頭髮。

張女表示，擔心這會讓妮妮留下心理陰影。當地教育局工作人員曾向她表示，會提供心理輔導方案，並協助妮妮後續入學的問題，惟目前尚未落實。警方指由於監控錄像無聲，且無法從畫面中看清其他孩子的具體動作，經調查發現有部分學生稱是老師指使，另一部分學生卻表示不知道，故現時不足以判定該老師是否涉及違法行為，警方將作進一步詳細勘查釐清。