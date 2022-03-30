性感網紅裸背拍照　惹家長不滿投訴

內媒周二（29日）報道，浙江杭州某小區有母親發現有網紅在小區內裸背拍照，擔心會對兒童造成影響。該小區物業管理處回應，拍攝者均為小區的業主和租戶，如果發現類似事件會上前勸阻。

當地業主反映，網紅會帶工作人員為其拍攝，工作人員會當眾幫女網紅整理衣服。業主提供的照片顯示，一名男性工作人員幫助身穿黃衣的網紅繫上衣服的吊帶，還有一名身穿露胸裝的網紅跪坐在地上，讓攝影師進行俯拍。有業主擔心會對兒童有不良影響。

小區物業管理處表示，由於小區交通便利，區內的配套設施和環境不錯，從而吸引不少人士前來攝影，但強調不會輕易讓外人進來拍攝，拍攝者均為小區的業主或住戶，而居民則有權利在小區內進行拍攝，難以處理相關狀況。

有部分網民認為家長對網紅的衣着敏感，表示穿露背裝不代表沒有穿內衣，倘若看不慣網紅拍攝，可以避免在拍攝期間去戶外活動。亦有網民反駁道，雖然人穿衣服的自由，但需考慮公共區域有其他人士。

華中師範大學生命科學院教授彭曉輝表示，即使當事人主觀上並無性暗示，但仍在客觀上對他人構成性刺激，造成對他人潛在的傷害。尤其是兒童，他們的心理和生理都不適合看到這種畫面。