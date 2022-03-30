內地昨多8655宗本土新冠　上海佔5982宗創新高

國家衞健委周三（30日）公布前一日新增8,655宗本土新冠病例，包括1,565宗確診和7,090宗無症狀感染，染疫宗數再創自武漢疫情平息以來新高。其中，上海本土感染人數再刷新連日來紀錄，達5,982宗。為應對快速蔓延的疫情，上海已改造多個集中隔離收治場所。其中，剛啟用的浦東新國際展覽中心，計劃提供多達1.2萬個床位。

上海周二（29日）新增本土新冠確診病例326宗和無症狀感染個案5,656宗，其中18人由無症狀感染轉確診，5,148人在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。周二上午，上海市第十人民醫院醫療隊468名醫護人員進駐新國際博覽中心工作。該收治場所計劃提供的床位數目，較之前世博展覽館計劃的7,500個床位還要多，並採用邊建設、邊管理的方式營運。

周三浦東新區將開展踏入封控管理以來的第2次核酸檢測，當地新冠疫情防控指揮部前一日發通知稱，所有納入核酸篩查範圍的人士，如未按要求參加統一組織的核酸篩查，隨申碼將轉為「黃碼」；任何人無正當理由拒不配合、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果，或編造、散布、傳播虛假疫情訊息，將被依法追究相應法律責任。

吉林省周二新增本土確診病例1,150宗和無症狀感染個案1,032宗，是除上海外內地另一疫情最嚴重的地區。同日內地其地新增本土確診和無症狀感染病例的地區包括河南、黑龍江、浙江、福建、河北、遼寧、山東、安徽、湖南、北京、天津、廣東、江蘇、江西、海南、重慶、貴州、廣西、甘肅、雲南、新疆、山西、湖北。至今內地累計147,437宗確診，當中4,638人病亡。