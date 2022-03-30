持剪刀竹籤刺死酒友　男子判囚8年半

台灣台中市大甲區去年9月發生一宗謀殺案，一名李姓男子在其居住的三合院前，持剪刀及竹籤等銳器刺死60歲邱姓男酒友，造成對方胸部、頸部及背部逾20處傷口。警方發現邱男遺體時已腫脹腐爛，判斷當時已死去近3至8天，李男否認犯案卻遭警方查獲涉案血衣，台中地方法院近日判其8年半有期徒刑，可上訴。

據台媒周二（29日）報道，警方去年9月25日接獲民眾報案稱，發現案發地點有一具男屍。警方到場時見男屍頭部及頸部呈發黑腫脹狀態，破門入屋後檢獲3把剪刀及竹籤，且發現現場的地板、牆壁、床墊及衣物均有血漬，並無打鬥痕迹。警方查看監控錄像，發現李男同月21日及24日外出時，身上穿着沾有血漬的衣物，經採樣檢驗證實與邱男DNA脗合，警方判斷邱男死因為失血過多及橫紋肌溶血症。

檢方認為，李男持兇器刺殺行動不便的邱男，造成其多處受傷且流血不止，事後更將其遺棄及置之不理，導致邱男未及時獲得救治而死。法官考慮到上述情況，且李男與邱男為朋友關係，卻放任對方死亡且否認罪行，故依傷害罪以及遺棄致人於死罪，作出上述判決。