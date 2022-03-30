中美俄巴代表今明開會　討論阿富汗問題

中國、美國、俄羅斯和巴基斯坦代表周三至周四（30至31日）在安徽省黃山市屯溪區，召開阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議，由中國阿富汗事務特使岳曉勇主持會議，中國國務委員兼外長王毅亦將會見各方與會代表。外界關注會議會否觸及俄羅斯與烏克蘭的衝突問題。

第三次阿富汗鄰國部長級會議將於周三至周四在屯溪舉行，中國、俄羅斯、伊朗、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦代表，將討論協調向阿富汗提供人道主義和社會經濟援助、防範來自阿富汗境內的恐怖主義和販毒威脅等問題。俄外長拉夫羅夫率代表團與會，期間計劃舉行阿富汗鄰國外長與塔利班代表團對話，以及中美俄巴參與的阿富汗問題三方擴大會議特別代表例行會議。

中國外交部發言人汪文斌周二（29日）在記者會上表示，中美俄巴都是在阿富汗問題上有重要影響的國家，中方期待通過這次會議，與第三次阿鄰國外長會形成積極呼應，進一步凝聚各方在阿富汗問題上的共識，推動地區國家和國際社會加大對阿富汗和平重建的支持，協助該國早日實現和平、穩定與發展。美國國務院發言人則表示，美方派阿富汗和解問題特使韋斯特（Tom West）與會，已知悉中國另邀請了塔利班代表赴屯溪對話。