封控區910萬人完成檢測　發現一定數量異常個案

上海本土新冠病例連日創新高，該市周一（28日）起實施分區封控，截至目前，浦東、浦南及毗鄰區域共完成910萬人的核酸檢測，在浦西區域的非重點區域開展抗原篩查，共篩查1,087萬人，均發現一定數量的異常個案。為切斷病毒傳播途徑，該市即日起將開展為期一個月的重點場所預防性消毒。

在周三（30日）舉行的上海市疫情防控記者會上，市疾控中心副主任吳寰宇稱，通過對公共環境實施科學、精準、有效的消毒，能及時消滅環境中存在或可能存在的病毒，實現「人-物-環境」同防。當地將對重點場所進行預防性消毒工作，包括辦公樓宇、建築地盤、公共場所、交通工具、家庭、農貿市場、大型商場、社區、學校、養老機構10大人群聚集重點場所，以及垃圾收集設施。

面對每日新增感染人數持續高企，全市醫療衞生系統承受巨大壓力。該市衞健委一級巡視員吳乾渝指出，目前市、區兩級已啟用一批集中隔離收治場所，另有多個大型場館在改建中。至於集中隔離收治場所對環境的影響，吳乾渝表示，選址時進行了綜合評估，按要求與居民區保持一定距離，同時將按照標準做好醫療廢棄物及污水處理、場館消毒。

針對集中隔離點、社區抗原檢測產生大量醫療廢棄物的問題，市生態環境局二級巡視員任菊萍表示，上海已建成3座醫療廢物集中處置設施，每天可處理共392噸醫療廢物。另外，透過生活垃圾焚燒設施處理醫療廢物的能力每天超過1,000噸。