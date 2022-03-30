小區封控助防疫　清潔員5日4夜住公廁

內媒周二（29日）報道，上海一個老舊小區早前因出現新冠確診患者突然進行封控管理，一名負責該區公廁的清潔人員為了讓居民、防疫人員和義工得以解決「人有三急」，5日4夜在公廁內暫住協助防疫。其公司及時向她送來生活用品和防護物品，亦有同事為其送飯。

鳳城三村（西）小區因兩幢居民樓沒有洗手間，故設有一個公廁，清潔人員李春巧於本月17日早上5時到小區門口時獲悉小區要封控管理，於是致電公司，經商量後為確保公廁正常開放而進入小區。李春巧憶述，居民出不去，用這個廁所的人多了，加上來做核酸的人員，從早到晚排隊。

李春巧每天穿防護服和戴口罩，每隔半小時用消毒水噴灑公廁，晚上在狹小的管理室鋪開躺椅和衣而臥。她坦言一開始有點懵，也有怨言，但疫情這麼厲害，也知道總得有人守在崗位上。住在公廁期間，有居民給她送來被子和氈子，居委會也每天給她送粥和包子當早餐，讓她感到很窩心。

另外，居住在上海浦東新區的韓女士囤了很米、麵、菜、油等物資在家，因此其所在的小區單元樓於周一（28日）實施封閉管理時不感慌張。她透露，網上買菜後送到小區門口會有義工送到樓下，但不能出門。她提到有一名裝修工人被困在該樓，居民一起想辦法讓他渡過難關。