美對台售武　國台辦反對兩地官方往來

美國與台灣近日正式簽署野戰資訊通訊系統（FICS）的軍購合約，總值69.9億元新台幣（約19.2億港元）。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（30日）重申，堅決反對美國對台售武；又批評台灣陸委會主委邱太三提出互認主權，是妄圖進一步升級「兩國論」。對於上海新冠疫情近日升溫，朱鳳蓮則強調上海台資企業生產經營目前總體穩定。

有評論認為，FICS的作用可改變整個戰場，是為未來美軍赴台共同作戰在通訊指揮上作準備。朱鳳蓮在北京舉行的記者會上表明，反對美國對台售武及進行軍事聯繫等任何形式的官方往來，斥民進黨當局妄圖勾連外部勢力「以武謀獨」，只會將台灣推向災難。對於台灣有說法指若兩岸開戰，解放軍可於一兩天內結束戰鬥，朱鳳蓮強調願以最大誠意和努力爭取和平統一，但同時決不容忍台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，否則將採取斷然措施。

對於邱太三近日聲稱兩岸「互不承認主權、互不否認治權」的說法已不足，應為「互相承認主權」，朱鳳蓮批評這是赤裸裸的挑釁和冒進。她正告民進黨當局，不要誤判形勢、打錯算盤。另對於立陶宛稱準備好在台設立「經貿辦事處」，民進黨證實收到申請，朱鳳蓮敦促立陶宛政府及早糾正在涉台問題上犯的錯誤，不要在錯誤的道路上愈來愈遠。

被問及近來疫情對兩岸交流活動、人員往來、台商台企有沒有影響，朱鳳蓮指，近期一些地方的疫情難免對舉辦兩岸交流活動造成影響，陸方將克服疫情不利影響，繼續擴大深化兩岸經貿交流合作，採取線上線下相結合等形式舉辦更多小型化、專業化涉台經貿活動。

朱鳳蓮提到，今年政府工作報告提出實施新的組合式稅費支持政策等一系列措施，符合條件的大陸台資企業均可同等享受。對上海部分台企暫時出現的物流不暢等問題，當地台辦專門協調有關部門出具企業證明、通行證等，幫助台企最大限度減少疫情帶來的影響，陸方相信隨上海推出及落實多項援企措施，當地台企很快恢復正常生產經營。