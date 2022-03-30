台急增56宗本土確診　台北正副市長涉違規脫口罩高歌

台灣周三（30日）公布新增163宗新冠肺炎確診病例，其中56宗為本土個案，107宗為境外輸入。近日疫情趨惡化之際，台北市長柯文哲和副市長黃珊珊先後被舉報，在活動上高歌時沒戴口罩，涉嫌違反防疫規定。台北市政府周三表明，市衞生局會按照防疫規範，了解當時狀況及聽取當事人說明後再作判斷，強調「該罰就會罰」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增本土病例呈分散爆發。其中以基隆銀河小吃店衍生的警察局群組新增病例最多，有19宗，累計68人確診；桃園大潭發電廠關聯個案新增12宗；其餘群組包括新北樹林科技廠、台北中和公寓、台東卑南家庭、新北三重業務員、高雄化工廠、台北松山家庭。

周三新增境外輸入個案分別51男56女，年齡由未滿5歲至70多歲，分別自越南、印尼、美國、香港、泰國、緬甸、澳洲、南韓、菲律賓、馬來西亞、荷蘭、新加坡、柬埔寨、日本、法國、瑞士、加拿大、俄羅斯和印度入境；有45人仍在調查中。台灣至今累計23,155人確診，當中853人病亡。

指揮中心周一（28日）宣布維持唱歌戴口罩、宴席不得逐桌敬酒敬茶等規定。但前桃園市議員王浩宇周二（29日）舉報，黃珊珊及民眾黨多名台北市議員參選人上周六（26日）出席義消聯誼新春聚餐時，一同上台唱歌沒戴口罩。柯文哲周二晚出席宮廟聯歡晚會，亦在台上脫口罩高歌。指揮中心指揮官陳時中周三回應指，要由地方衞生局認定再開罰。