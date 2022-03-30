保障春耕不受疫情影響　就校園防控不嚴問責

吉林省政府周三（30日）上午召開新冠疫情防控工作新聞發布會，介紹疫情防控工作最新進展，其中統籌調配隔離房源2,860間，長春市和吉林市2,324人的轉運申請已全部落實。全省開展區域核酸檢測地區24小時新增篩查能力387.92萬人次，同時科學做好保障春耕生產預案，引導農民有序下田，避免人員聚集等。

中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭周一至周二（28日至29日）在吉林市調研指導疫情防控工作，進一步部署推進社會面「清零行動」。她強調，目前吉林市確診病例呈現總體緩慢減少趨勢，仍要加強協調統籌，進一步加強採、送、檢、報各環節高效銜接，着力提升混管篩查速度效率，高質量完成新一輪全員核酸檢測，同時要聚焦養老院、學校等人員密集場所，及加大生活物資調運、聯保聯供力度，有效穩定市場價格。

吉林省委副書記、省長韓俊得知吉林市一所學校檢測出初步確診人員後，周一到現場了解情況及指揮處置工作。韓俊指，該學校疫情暴露校園管控不嚴、閉環管理有漏洞、主體責任不落實等問題，必須立即嚴肅問責，並要深刻吸取教訓，不折不扣落實校園管控的各項措施，加大核酸篩查、流行病學調查排查力度，迅速切斷病毒在校園的傳播鏈。