子控疫情管控不當　病父3日未能洗腎去世

上海周一（28日）起在全市範圍內實行兩段式封城，以進行核酸篩查。浦東新區有網民周二（29日）在微博發文指，因疫情封控管理不當，導致其身患慢性疾病的父親滯留醫院，院內隔離期間沒有醫護照料與問詢，最終3日內因未能洗腎而心肌衰竭病逝，希望社會和媒體為其討回公道。

該網民在文中表示，其77歲父親沈瑞根家住浦東新區北蔡鎮，因患糖尿病、腎衰竭正接受血透治療（俗稱洗腎），每日需服用高血壓、糖尿病、腎病及腦中風等藥和注射胰島素續命。他指，父親上周六（26日）由83歲母親陪同下前往復旦大學附屬浦東醫院洗腎，當日下午因核酸檢測發現染疫而未能洗腎，改送往發熱門診隔離區，母親則未染疫回家隔離。被告知需等待7到8小時的沈瑞根只能獨自坐在長櫈，期間隨身藥物用完且無法回家取藥。

周日（27日）因浦東醫院告知不接受染疫病人洗腎，且120急救服務超負荷，沈瑞根周一（28日）由疾控中心安排轉往上海君愛康復醫院隔離。同日下午，沈獲悉染疫病人可轉至周浦醫院洗腎，但因周浦醫院人滿為患未能送院。同房院友周一晚致電告知該網民其父嘔吐昏迷，由急救車送至周浦醫院深切治療病房，並在當晚9時52分去世，但周二（29日）上午網民致電查詢時才得知其父死因。

網民在文中質疑，為何隔離病房沒有醫護照顧需洗腎的父親，為何周浦醫院在父親過世後沒與家人聯繫。在其父死亡12小時後，疾控中心工作人員告知沈瑞根仍在搶救中，認為中心不尊重生命。他指家人悲痛欲絕，不敢告訴獨自接受封控的母親，不解老人為何走得「孤獨與淒涼」，不解疾控中心與醫院的態度，並表示希望還能見到父親最後一面。