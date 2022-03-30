疫下訛稱供港蔬菜出售　公司被重罰40萬人民幣

上海的本土新冠疫情嚴峻之際，該市市場監管部門重點圍繞與民生密切相關的糧油肉蛋菜奶等商品及防疫用品，加大價格監管力度，從重從快查處價格違法行為。其中有公司在超市內出售的「供港」蔬菜大部分內容與實際不符，涉事公司近日被重罰40萬元（人民幣，下同，約49萬港元）。

據內媒周二（29日）報道，市場監管部門現場檢查時發現，上海菇緣農業科技有限公司在一間超市內設立專櫃售賣「供港韮菜」、「供港荷蘭豆」等蔬菜，但調查後發現，當事人的供港澳蔬菜種植基地位於該市奉賢區，除菌菇類、薺菜、青菜等品種是該基地種植以外，價目表中大部分所謂供港蔬菜均非在該基地種植，而是從各地普通農戶採購，其價目表的標識與實際不符，涉嫌誤導消費者，構成價格欺詐違法行為。

此外，上海申琛集貿市場經營管理有限公司被舉報，銷售豬肉製品的單價與標價牌不符。調查發現在疫情防控封閉管理期間，當事人銷售黑豬五花肉時實際賣每斤32.8元（約40港元），而非其經營場所內公示的每斤19.8元（約24港元）。此舉涉嫌構成在標價之外加價出售商品的違法行為，案件目前在辦理中。另有商戶涉嫌不明碼標價、不明示計量單位等違法行為受查。