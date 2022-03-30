拉夫羅夫抵安徽晤王毅　商討俄烏局勢

俄羅斯外長拉夫羅夫周三（30日）率領代表團抵達中國安徽省黃山市屯溪區，當日下午與中國國務委員兼外長王毅會晤，拉夫羅夫表明希望與中國穩步發展關係。俄羅斯外交部說，拉夫羅夫向王毅交代了莫斯科在烏克蘭採取的特別軍事行動和俄烏談判進展。

王毅表示，今年初以來中俄關係經受國際形勢嚴峻變化的新考驗，保持了正確方向和穩定發展趨勢。拉夫羅夫指出，俄羅斯正經歷國際關係史上一個非常嚴肅的階段，相信形勢之後會變得明朗，中俄及其他志同道合的國家將一起邁向多極、公正、民主的世界秩序。他表示，俄羅斯有意與中國穩步發展關係，採取具體措施落實中俄協議。雙方批評美國及其盟友對俄實施非法單邊制裁會產生反作用，還討論了朝鮮半島局勢。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會說，中俄合作無上限，亦會爭取和平、維護安全、反對霸權無上限，兩國關係始終堅持在不結盟、不對抗、不針對第三國原則基礎發展，繼續踐行真正的多邊主義，致力於推動世界多極化和國際關係民主化。他又指，繼續糾纏北京是否譴責俄羅斯是落後於形勢，國際社會應多說有利於俄烏對話談判的話，要警惕和防止拱火澆油，激化矛盾。