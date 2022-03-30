零食包裝印疑似色情字眼　品牌道歉改設計

總公司設在河南省漯河市的知名食品品牌衞龍辣條，在外包裝印有「約嗎」、「強硬」等字眼，近日引起爭議，有網民質疑是低俗營銷，打色情擦邊球。該公司一度解釋稱只是設計文案，但爭議持續引起監管部門介入，公司最終就事件道歉。

近日有網民發現衞龍多款零食包裝上印有疑似色情字眼，如大面筋包裝上的「約嗎」、大辣棒包裝上的「賊大」、小辣棒包裝上的「強硬」以及親嘴道零食包裝上的「胖次」（日語「內褲」的諧音）等。有人認為，這是非常明顯的色情暗示，用在食品包裝上很不合適；但亦有人認為上述質疑是小題大做，不是包裝有問題，而是別人想歪。

事件令衞龍熱度驟增，有媒體將情況反映給漯河市市場監督管理局，局方人員表示已了解相關情況，將反映給相關監管所調查。企業資料顯示，衞龍屬於河南漯河市平平食品有限責任公司的自有品牌，於2001年創立，是辣味休閒食品行業的龍頭企業，旗下衞龍辣條近年較注重營銷與包裝設計。

天貓衞龍食品旗艦店客服上周五（25日）回應媒體查詢時，僅稱涉事包裝字句「是設計的文案，沒有其他的意思」，另有工作人員稱會將此問題反映給公司相關部門。至周三（30日）凌晨，衞龍就包裝文案致歉，對於涉事產品包裝的版面文案內容引起部分網民爭議，公司非常重視廣大消費者的意見，決定停止有爭議文案包裝的生產，同時改善版面文案及設計。