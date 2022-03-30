台婦打疫苗後死亡　獲賠600萬新台幣創紀錄

台灣台北市一名50多歲婦女接種英國藥廠阿斯利康新冠疫苗後，出現血栓併血小板低下症候群最終死亡。衞福部預防接種受害救濟審議小組審議後認定其死因與疫苗有關，因而核予600萬元（新台幣，下同，約167萬港元）救濟金，創下當地疫苗接種受害救濟核發最高紀錄。

衞福部長陳時中周三（30日）表示，由於死亡個案與疫苗的關聯性甚高，因此專家會議決議補償較高的金額。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，個案婦女因接種阿斯利康疫苗後出現血栓併血小板低下症後群，直接造成腦部梗塞及腦壓升高，導致後續腦出血致死，核發的賠償金額為當地疫苗受害法定上限。

疾管署周二公布預防接種受害救濟審議結果，共審查57案，其中7宗核予救濟，50宗不核予。核予救濟案件中接種阿斯利康疫苗共4宗，美國莫德納疫苗2宗，其餘1宗為接種德國BioNTech疫苗。其中，台南市一名青少年接種BioNTech疫苗後出現心肌炎，獲賠償2.5萬元（約6,950港元），為本次公布的最年輕核予救濟個案。