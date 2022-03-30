首款國產新冠抗體藥加速生產　助減住院死亡風險80%

中國騰盛博藥生物科技有限公司周三（30日）宣布，旗下兩間醫藥公司達成戰略合作，雙方將共同推進公司長效新冠單克隆中和抗體安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法的商業化進程，包括藥品儲備、渠道分銷、區域准入及其他創新業務合作。該藥是中國首個自主研發的抗新冠病毒抗體藥物。

該藥可用於治療12歲以上、輕症和普通程度且有發展成重症風險的新冠患者，基於美國國立衞生研究院（NIH）支持的ACTIV-2的3期臨床試驗，結果顯示該藥使臨床進展高風險的新冠門診患者住院和死亡風險降低80%，不論在病徵出現5天或10天內服藥的患者，住院和死亡率均顯著降低，為新冠患者提供更長治療窗口期。

全球多個實驗室數據表明，安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法對Omicron等主要變種病毒株保持中和活性。國家衞生健康委員會本月15日批准，兩種特異性抗新冠病毒藥物納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》抗病毒治療部分，分別為國產單克隆抗體，即安巴韋單抗/羅米司韋單抗注射液，以及美國輝瑞公司的抗新冠病毒口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid）。帕克斯洛維德目前已運抵至少8省，並明確納入內地醫保。