豪宅業主封區炫富　外賣餐飲以量較勁

上海市日前實施分區封控，居民不得離開所在小區。內媒周三（30日）報道，有豪宅業主為炫耀財富，聚集同區居民團購大量外賣，藉此與鄰近屋苑互相攀比。其中一個屋苑更單次團購了399個牛肉漢堡包，價值2.7萬元（人民幣，下同，約3.3萬港元），引起廣泛爭議。

報道指，起因是浦東新區星河灣屋苑的多名業主，在一間知名漢堡包店外賣總值2.2萬元（約2.71萬港元）的漢堡包後，拍下自己排長隊領取漢堡包的一幕，發布在社交平台並引起網民羨慕，才導致其他屋苑居民爭相模仿。

例如，徐匯區雲錦東方屋苑的業主在同一間漢堡包店團購總值2.7萬元的牛肉漢堡包。其他屋苑業主更「轉移戰場」，把團購的領域擴大至羊肉串、士多啤梨和烤鴨等。有參加團購的業主揚言，「我們居委統領各個餐廳，這就是房價一個億的小區業主」。

有部分屋苑的業主雖然沒錢，但也研究出自娛自樂的手段。他將食物名字寫在紙片上，然後串插在鐵籤上，扮演食物。有網民再將外賣員比擬成男性偶像團體，形容其為最難「約」的男人。

不過有評論聲稱，各業主團購的漢堡店的店主最終確診，他所派送的小區都要再加封控。