大學流浪狗頻現　保安打死掩埋惹議

近日有內地網民在網絡發布訊息，指山西運城學院的保安將校內多隻流浪狗打死掩埋，期間更以投毒的方式殺狗。當地警方周三（30日）回應指已接到報警，但具體情況不方便透露。當地教育廳工作人員表示，已通知學校調查核實相關情況，並妥善處置。

網傳現場照片顯示，一名身穿保安制服的男子拿着鐵剷，他身邊的4隻小狗則躺臥在地面，疑似已經死亡。另有影片顯示，有人在埋葬狗的地方插滿香腸以祭奠牠們。有居住在當地的網民留言：「剛剛還見他們開巡邏車追打小狗。」該校女學生李某表示，她在周二（29日）看到一隻狗吃了有毒的食物後嘔吐，雖在掙扎後離開，但最後也是死了。

資料顯示，2014年至2020年期間，有5封公開信件指該校內流浪狗擾民，其中更有學生被咬傷。被咬傷的學生表示，他在2019年5月27日被校內的流浪狗咬傷，幸得老師將他救下，其後前往醫院打針，1,600人民幣（約1,971港元）的醫藥費也全由保險和學校承擔。

校方曾回應相關事件，指已責成相關單位進行整治，該校保衞處和當地派出所有權收繳違反規定的犬隻，並對犬主進行教育、處罰，強調如果發現情節嚴重或屢教不改者，可對該犬實施捕殺。惟去年從該校畢業的趙女士表示，狗很早就在學校出現，校內的狗性情溫馴，無法想像打死牠們的理由。