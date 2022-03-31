內地昨增8454宗本土新冠　上海佔三分之二

國家衞健委周四（31日）通報，內地前一日新增8,454宗本土新冠病例，包括1,803宗確診和6,651宗無症狀感染，無新增死亡病例。上海的新增本土個案仍最多，佔約三分之二，但大部分是無症狀感染；單是新增本土確診則以吉林1,340宗佔最多。吉林省長春市近日推行展示蔬菜包活動，被批評就民眾買菜困難的現況做表面工夫，兩名幹部被嚴肅處理。

內地周三（30日）新增1,839宗確診病例，當中有36宗為境外輸入。新增本土確診方面，除了吉林外，上海有355宗，黑龍江19宗，河南15宗，福建和廣東各11宗，浙江10宗，遼寧9宗，河北和江蘇各5宗，天津4宗，四川3宗，山西、山東、湖南、海南、重慶和雲南各2宗，內蒙古、安徽、江西和新疆各1宗。

另新增6,720宗無症狀感染，當中69宗為境外輸入。本土個案以上海5,298宗佔最多，其次為吉林835宗，其餘分布於福建、河北、安徽、遼寧、江蘇、山東、新疆、黑龍江、河南、浙江、江西、廣西、廣東、甘肅、湖北、雲南、湖南、天津、海南、山西、貴州。內地至今累計149,276宗確診，其中4,638人死亡。

長春市加強防疫封控措施，民眾出現「買菜難」等問題，長春市直機關黨工委、市委網信辦被批評工作不嚴不實，開展黨員幹部「晒晒我家蔬菜包」活動，卻惹起民怨，造成不良影響。長春市委周四通報，市直機關黨工委常務副書記張佐斌被免去職務，市委網信辦主任劉穎受到黨內警告處分。