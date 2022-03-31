阿富汗鄰國外長會召開　討論局勢人道援助

第三次阿富汗鄰國外長會周四（31日）早上在安徽省黃山市屯溪區舉行，由中國國務委員兼外長王毅主持，巴基斯坦、伊朗、俄羅斯、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦6國外長或代表出席會議，討論協調向阿富汗提供人道主義和社會經濟援助等事宜。

各方在會上圍繞推動阿富汗局勢向穩、幫助支持阿富汗人民等議題，交換看法並協調立場。王毅會後亦將主持召開「阿富汗鄰國＋阿富汗」外長對話，邀請阿富汗塔利班臨時政府代理外長穆塔基出席，印尼和卡塔爾外長將作為來賓應邀與會，還將破天荒召開阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議。

王毅周三（30日）在屯溪主持中阿巴三方外長會晤，與穆塔基及巴基斯坦外長庫雷希會晤。王毅表示，阿富汗形勢出現根本變化後，中巴以平等和尊重方式與阿臨時政府對話，向阿方提供緊急人道援助，推動建立鄰國外長機制，並鼓勵支持阿方包容建政，敦促美方解除對阿單邊制裁。他指當前形勢下，中阿巴要重啟三方合作機制，推進政治、發展、安全三大領域合作，共建「一帶一路」，加強反恐安全合作。

庫雷希表示，巴方支持阿富汗加強與外界接觸，積極回應國際社會關切，呼籲阿富汗被凍結的海外資產應立即返還。穆塔基表示，願與友好國家發展關係，承諾不讓恐怖分子利用阿領土損害別國利益和公民，首要任務是實現穩定、發展經濟、改善民生；又強調從未禁止女童上學，迄今已重開60%學校。