東航空難完成基本搜救　30天內有初步調查報告

東航MU5735客機上周一（21日）在廣西梧州墜毀，至今已過10天。相關事故國家應急處置指揮部第10場新聞發布會周四（31日）舉行，會上指出目前指揮部的主要搜救任務已基本完成，搜救人員於核心區搜尋到49,117件飛機殘骸碎片。隨着事故處理進入技術分析和調查取證階段，根據國際民航公約附件和中國民航規章相關要求，將在事發30天內完成初步調查報告。

在周四舉行的最後一場新聞發布會上，民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，截至周三（30日）下午4時，現場累計組織出動救援人員3.4萬多人次，核心區搜救面積超過40萬平方米，開挖土方2.27萬立方米，除尋獲兩個黑盒外，還發現了引擎、水平安定面、右側大翼翼尖等重要部件，已經搜集到的4萬多件殘骸正在逐一進行消毒、清洗、辨認、分類和編號，大部分已轉運至儲存倉庫，正在開展殘骸清理、擺位工作。

隨着搜救步入尾聲，目前已轉入初步分析工作，對現場環境、殘骸分布、撞機痕迹等進行定位、拍照，研判飛機接地時可能的運動軌迹、姿態和撞擊力。通過分析空管雷達自動化系統數據，還原事發前的真實過程，對涉及貨物等資料進行查驗，兩個黑盒的數據也正在解碼中。