防疫不到位接受批評　上海啟動蔬菜保供方案

上海市本土新冠疫情持續攀升，該市政府秘書長馬春雷周四（3月31日）在疫情防控記者會上承認，當地一些防控措施執行落實不到位，對封控區民眾保障不夠周到，當局誠懇接受批評並努力改進。

據周四上海市疫情記者會，截至當日上午9時，當地已累計排查到密切接觸和次密切接觸者逾10萬人，當中逾9.7萬人無感染，其餘正在檢測中。周五（4月1日）起，浦西地區將全面開展核酸篩查，涉及人數多達1,600萬人、管控範圍更大。當日起，浦西範圍內所有軌道交通站點均封站停運，所有巴士線路停駛，機場線另行安排。

記者會又指出，當地已經啟動蔬菜應急保供工作方案，積極組織其他省市貨源調運配送，想方設法打通「最後一公里」，努力解決市民群眾「買菜難」問題。另針對就醫難問題，全市各級醫療機構急診已全部開放，醫療機構可根據患者實際情況，增加單次處方用藥量。

國家衞健委全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員、北京大學公共衞生學院流行病學與衞生統計學系研究員劉玨周三（3月30日）表示，以前上海實行的是精準防疫，可能會出現一些延遲救治的情況。現在進行大規模核酸檢測，人手和經驗都不足夠，所以會出現一些狀況，但當地正在不斷優化流程，呼籲公眾給上海多一些理解。